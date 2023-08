Présentation Coupe du monde 2023 : La Géorgie

Tout au long de l’été, la Boucherie Ovalie vous présente en détails les 20 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2023. Basé sur le modèle de ce qui avait été publié dans le livre La Découpe du monde du rugby en 2019, ces fiches pays vous offriront un cocktail de ce que nous savons faire de mieux depuis désormais plus de 10 ans : un savant mélange d’analyses pointues, d’informations approximatives et de blagues douteuses.

La Géorgie

გამარჯობა, მე მაქვს მხოლოდ რამდენიმე სტრიქონი, რათა მოგაწოდოთ ჩვენი წიგნის შეძენა. Რისთვის? ისე, ძალიან მარტივია. ვისაც 31 აგვისტომდე არ უყიდია, ეწვევა, რა თქმა უნდა მეგობრულად, მამუკა გორგოძისგან (რომელიც ამ წუთში ცოტა მოწყენილია), რათა დაარწმუნოს მშვიდობიანი, კონსტრუქციული და იმედია ნაყოფიერი დისკუსიის ირგვლივ!

მაგრამ მოდით დავტოვოთ ამ სასიმღერო ანბანის ეგზოტიკური სანაპიროები, რათა შევუერთდეთ ჩვენი ლათინური ანბანის კლასიკურ პროზაიზმს.

Notation :

Instabilidze : + +

Fête des voisins : – –

Italia va fan culo : + + + +

Tbilissi, ici, c’est la Russie : – – –

L’emblème : La rosace

Oui, l’emblème de la Géorgie est une rosace. Non pas la célèbre station balnéaire catalane où l’on compte chaque été la plus forte densité de Toulousains au mètre carré au monde (devant la Ville Rose elle-même) mais cette figure géométrique consistant à inscrire une rose dans un cercle. Car, même si on ne le sait que trop peu, le Géorgien est un être d’une rare sensibilité artistique, n’en déplaise aux clichés qui ont la peau dure (et de clichés, il ne sera point question dans cette présentation).

L’équipe :

Territoire montagneux bordé à l’Ouest par la mer, entouré au nord et à l’est par de turbulents voisins jaloux, la Géorgie connaît fréquemment des petits problèmes de voisinage qui se règlent généralement par des sécessions et autres conflits armés meurtriers. Une sorte de Pays Basque sous acide en somme.

Le rugby ne pouvait dès lors que s’épanouir dans cette terre si fertile, peuplée d’hommes dont les sports favoris sont la lutte et le lelo (cf encart). Après une première incursion du rugby dans les années 1950 par un Arménien de Marseille, le rugby géorgien émerge réellement dès l’indépendance du pays en 1992. Il ne lui faut que 10 ans pour se qualifier pour sa première Coupe du monde australienne sous la houlette de Claude Saurel, légendaire entraîneur ès contrées exotiques et remporter son premier match dès l’édition suivante de 2007 face à la Namibie. Participant dès lors à chacune des éditions de la compétition, elle signe son meilleur classement en 2015, finissant 3ème de sa poule (derrière Nouvelle-Zélande et Argentine) grâce à des succès face au Tonga et à la Namibie. Son tournoi 2019 sera moins riche avec une seule victoire face à des Uruguayens encore euphoriques de leur récent succès fidjien et trois défaites sèches face aux Fidji, pays de Galles et Australie. Trois équipes que la Géorgie retrouvera dans sa poule lors de cette édition, le rugby mondial étant d’un conservatisme qui confine parfois à l’immobilisme.

Dominant outrageusement la seconde division du rugby européen (les Géorgiens ont remporté 9 des 10 dernières éditions du Tournoi B avec 6 titres consécutifs, série en cours), récente vainqueur du pays de Galles à Cardiff et de l’Italie, on annonce l’hypothèse d’une éventuelle possibilité d’examen d’entrée de la Géorgie dans le Tournoi des 6 Nations à chaque contre-performance italienne (soit chaque année). En pure perte jusqu’ici, Caucase rimant avec oukaze selon les instances des 6 Nations. Il s’avère même probable que la Géorgie intègre l’Union Européenne, l’Otan et le podium du classement de l’Eurovision avant son entrée dans le Tournoi.

Le joueur à suivre : Beka Saghinadze

Si une partie des joueurs évolue dans le championnat domestique (l’hilarant Didi 10) ou avec la franchise des Blacks Lions qui disputera l’an prochain la Challenge Cup en tant qu’équipe invitée (ce sont Clermont et Castres qui iront comparer leur douceur de vivre avec celle de Tbilissi fin janvier), un large contingent géorgien évolue toujours sur les pelouses françaises.

Les riantes contrées d’Aurillac, Brive ou Nevers accueillent encore une forte colonie caucasienne, toute heureuse de retrouver, dans ces paysages dévastés par les tourments d’une guerre récente, un petit air du pays.

Parfois l’un de ces infortunés se voit offrir l’occasion de quitter le Cantal ou la Corrèze pour goûter enfin aux plaisirs de la vie. Beka Saghinadze a su saisir cette chance et s’épanouit désormais du côté de Lyon.

Au sein de l’effectif lyonnais depuis 2021, le jeune troisième ligne aile a su s’imposer dans la rotation malgré une forte concurrence à ce poste (périphrase complètement bateau et pourtant gage d’expertimse). Du haut de ses 35 sélections, il va disputer à 25 ans sa seconde Coupe du monde. Puissant et habile ballon en main, son ardeur, son tempérament, son courage en font un fer de lance des Lelos.

Véritable booster du pack géorgien, tout le monde aime Beka.

Le calendrier (ou quand Géorgie rime avec samedi)

Contre l’Australie à Saint-Denis, le samedi 9 septembre à 18h.

Contre le Portugal à Toulouse, le samedi 23 septembre à 14h.

Contre les Fidji à Bordeaux, le samedi 30 septembre à 17h45.

Contre le pays de Galles à Nantes, le samedi 7 octobre à 15h

Le saviez-vous ?

Remballez vos certitudes sur William Webb Ellis ou sa variante antérieure de la soule de nos campagnes, le véritable berceau du rugby se trouve en Géorgie. Sous sa variante du lélo plus précisément, dont on trouve les plus anciennes traces dans un poème du début du XIIIème siècle. Dans ce sport, encore pratiqué de nos jours, deux équipes s’affrontent pour porter un ბურთი derrière la ligne de l’adversaire. Les règles fluctuent selon les envies et le match est lancé par une danse rituelle, le célèbre haka Lelo.

“Les performances géorgiennes? Oui, on les regarde et on les garde à l’esprit” nous déclare ce responsable du Tournoi.

Le scénario idéal :

Après une honorable défaite inaugurale face à l’Australie 29-18, les Géorgiens ne font qu’une bouchée des Portugais 47-16 avant d’obtenir un probant bonus défensif contre les Fidjiens 5-3. Le forfait général du pays de Galles, combiné aux défaites surprises australiennes contre Portugais et îliens, permet aux Caucasiens d’atteindre pour la première fois de leur histoire les quarts de finale de la compétition. Les hashtag #FierDÊtreCaucasien fleurissent sur les réseaux sociaux. Face à de surprenants Japonais, la Géorgie s’impose grâce à un triplé de leur capitaine Merab Sharikadze et se révèle l’invitée surprise des demis. Mais la belle histoire prend fin sur une interception de Julien Marchand, la Géorgie est éliminée et ne verra pas la finale.

Ni le Tournoi des 6 Nations des 86 éditions suivantes d’ailleurs.

Le scénario catastrophe :

Après une honorable défaite inaugurale face à l’Australie 29-18, les Géorgiens ne font qu’une bouchée des Portugais 47-16 avant d’obtenir un probant bonus défensif contre les Fidjiens 5-3. Le forfait général du pays de Galles, combiné aux défaites surprises australiennes contre Portugais et îliens, permet aux Caucasiens d’atteindre pour la première fois de leur histoire les quarts de finale de la compétition. Prenant prétexte des troubles ayant éclatés dans une nouvelle région sécessionniste (la Transalpie Orientale), World Rugby décide d’exclure la Géorgie de la compétition car «le rugby est l’affaire de nations épargnées par les affres de la guerre». Et puis de toutes façons les joueurs étaient déjà tous rentrés au pays pour défendre la patrie.

La candidature de la Russie «de venir suppléer un pays frère » ayant été poliment mais fermement écartée, c’est donc l’Italie qui récupère en quart la place laissée vacante.