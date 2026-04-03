Cette semaine, les bouchers cuisinent Renaud Bourel, rédac’ chef rugby au journal L’Équipe.



Qui a pété la gueule à Mathieu Bastareaud ? Antoine Dupont aura-t-il un partenariat avec Petrol Hahn ? Laporte ira-t-il en prison ? Ovale Masqué sera-t-il embauché à l’Équipe ?



Vous apprendrez peut-être les réponses à ces questions, après un debrief du 6 Nations où l’on parlera surtout du pays de Galles, évidemment.



