Podcast, épisode 32 : Amateurs vs Pro. Renaud Bourel (l’Equipe) donne une LEÇON de journalisme à la Boucheriepar La Boucherie 03 avril 2026 % Cette semaine, les bouchers cuisinent Renaud Bourel, rédac’ chef rugby au journal L’Équipe. Qui a pété la gueule à Mathieu Bastareaud ? Antoine Dupont aura-t-il un partenariat avec Petrol Hahn ? Laporte ira-t-il en prison ? Ovale Masqué sera-t-il embauché à l’Équipe ? Vous apprendrez peut-être les réponses à ces questions, après un debrief du 6 Nations où l’on parlera surtout du pays de Galles, évidemment.