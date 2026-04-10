Il y a trois ans, sur Terre 2, l’équipe de la Boucherie Ovalie prenait en main la destiné du XV de France à quelques mois de la Coupe du monde 2023. Dans ce jeu de rôle audio mené de main de mettre par Le Stagiaire, vous aviez fait la connaissance d’un staff haut en couleur, composé de de Christophe « Lavierge » Laverge, Robert « Robbie » Carignan et de Philippe de Contepomme, alias PommyRugby. Vous aviez suivi leurs parcours semé d’embûches, leurs déboires, leurs succès, et au final… on ne spoilera pas pour ceux qui voudraient rattraper l’aventure, mais sachez juste qu’ils n’ont pas forcément fait pire que Fabien Galthié.

Trois ans plus tard ? Ils sont de retour ! Enfin, en partie, et avec quelques nouveaux venus. Et cette fois, c’est le XV de France féminin qu’ils vont devoir emmener vers son objectif ultime : le Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations 2026.

Une saga en trois épisodes à suivre ce printemps. Et on commence avec le premier : que s’est-il passé depuis 3 ans ? Pourquoi ce retour ? Et qui sont les deux nouveaux adjoints de Lavierge et Robbie ? La réponse à toutes ces questions et bien plus encore, c’est en dessous et sur toutes vos plateformes de podcast préférées.

PS : Oui y’a une énorme faute sur la vignette, preuve que Peir est humain et a aussi des défauts.



