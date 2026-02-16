Petit Cameron Wokisme Illustré, an II. Cette année encore, on prolonge le Dry Ricky Januarie de quelques semaines et on profite du Tournoi des 6 Nations pour parfaire sa cure detox. Au programme : des gorgées de thé matcha ou de kombucha, et une roue de gages wokistes à faire à la place des culs secs (suivez le QR Code ou cliquez ici pour la découvrir). Après des années à vous démonter, il est maintenant temps de vous déconstruire. Allez, bon tournoi !