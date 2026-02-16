Le Petit Cameron Wokisme Illustré, édition 2026par La Boucherie 04 février 2026 54 Petit Cameron Wokisme Illustré, an II. Cette année encore, on prolonge le Dry Ricky Januarie de quelques semaines et on profite du Tournoi des 6 Nations pour parfaire sa cure detox. Au programme : des gorgées de thé matcha ou de kombucha, et une roue de gages wokistes à faire à la place des culs secs (suivez le QR Code ou cliquez ici pour la découvrir). Après des années à vous démonter, il est maintenant temps de vous déconstruire. Allez, bon tournoi !