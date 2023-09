LeS petitS Guildford illustréS : édition Coupe du monde 2023

Vous fallait-il réellement une raison pour vous enivrer durant deux mois de compétition ? Nous ne le pensions pas.

Mais nous avons entendu votre appel aussi lourd que celui de Danty qui demande le ballon pour aller percuter tout droit sur Sexton.

Comme dit l’adage “Qu’importe la rencontre pourvu qu’il y ait l’ivresse”, nous avons donc décidé de doubler le plaisir en vous offrant un Double Guildford. Le premier sur les Bleus et le second sur le reste du monde.

C’est l’équivalent de prendre une pinte plutôt qu’un demi en soirée. C’est pas forcément meilleur et ça finit peut être un peu tiédasse, mais c’est rentable et ça vous saoule davantage.

En revanche, nous vous mettons en garde, l’abus d’alcool est dangereux pour votre santé. Même pour un seconde ligne de série régionale, il est déjà très compliqué de tenir le Guildford pour les trois matchs du Tournoi des VI Nations, alors ne tentez pas les huit par week-end si vous n’êtes pas Enzo Forletta.

Bonne Coupe du monde à tous et au cas où : https://www.doctolib.fr/hepatologue !

(Cliquez ici pour la version HD)

Designé par Pèir Lavit, sur une idée originale du @WelshDalaiLama