Comme c’est pénible d’écrire des textes et que vous avez bien vu que ça ne nous intéressait plus tellement, la Boucherie Ovalie diversifie ses activités et lance sa branche “Hacking”. En fouillant dans les serveurs du champion de France 2015, nous sommes tombés sur cette page que nous vous offrons en grande exclusivité, ce communiqué étant prévu pour parution mercredi à 3h52 du matin.