Contrairement aux plateformes de streaming, on a attendu la (presque) fin de l’année pour faire le bilan de 2023, et tant qu’on y est on en a profité pour parler de la Champions Cup qui a commencé en ce mois de décembre. A l’année prochaine !!!!!!!!



Pour celles et ceux qui veulent participer au jeu des auditeurs, l’adresse mail est la suivante : boucherie-ovalie-podcast@outlook.fr.



