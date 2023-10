Podcast, épisode 17 : On a goûté les quatre quarts.

Les quarts de finale sont passés, et la France n’est déjà plus en course pour le trophée Webb Ellis. On revient sur le match face à l’Afrique du Sud et sur les autres matches du week-end, avant d’aborder les demi-finales. Et comme la semaine dernière, il y a une cerise sur le gâteau.



Pour celles et ceux qui veulent participer au jeu des auditeurs, l’adresse mail est la suivante : boucherie-ovalie-podcast@outlook.fr.



Ca s’écoute ici :