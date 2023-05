Boucherie Ovalie, le podcast : Episode 6 – Spécial XV de France, partie 1 : les barrages

La Boucherie a une annonce spéciale à vous faire.



Pour l’occasion, une grande partie de l’équipe s’est réunie pour une série de trois épisodes qui sortiront au cours du mois de mai, et qui mettront à l’honneur le XV de France sous la forme d’un jeu. Ce sera ainsi l’occasion pour vous de tester votre culture générale et de vous rendre compte qu’on n’y connaît vraiment rien en rugby.



Il y aura bien entendu également le traditionnel jeu pour les auditeurs, pour lequel vous devrez envoyer un mail à l’adresse suivante : boucherie-ovalie-podcast@outlook.fr.

On en profite pour vous rappeler les réponses possibles à ce jeu : Alix, Aude, Bastien, Damien Try, Greub, Marcel Caumixe, L’Affreux Gnafron, Mathieu Lourdot, Maubec, Ovale Masqué & Pèir !



Pour écouter tout ça, cliquez simplement sur le lien ci-dessous :