Boucherie Ovalie, le podcast – Episode 5 : Les Tournois des Six Nations 2023

Après avoir été bien accompagnée lors du dernier épisode, la Boucherie vous propose de repartir sur un épisode à l’ancienne, c’est-à-dire où ses membres racontent n’importe quoi.



Ainsi Antoine (Copareos), Bastien (Le Stagiaire) & Riwan (Ovale Masqué) font le bilan du Tournoi des Six Nations masculin. Ils évoquent également l’édition féminine qui commence ce week-end, mais aussi l’édition U20, indispensable pour réaliser un Grand Chelem aux dires de notre expert en la matière.



Comme toujours on trouve aussi dans cet épisode une chronique de L’Affreux Gnafron et des jeux dont celui dont vous êtes les participants, chers auditrices et auditeurs, et pour lequel vous devrez envoyer un mail à l’adresse suivante : boucherie-ovalie-podcast@outlook.fr.



Pour écouter tout ça, cliquez simplement sur le lien ci-dessous et laissez vous porter comme un deuxième ligne en touche :