Le Petit Guildford illustré : Tournoi 2023

Mais non on est pas en retard ! On est pile-poil à l’heure.



En cette période de renouveau pour la Boucherie qui nous permet de vous infliger nos avis abscons avec bégaiements et accents du nord de la Loire, nous avons décidé de garder les bonnes vieilles traditions.



Voici l’édition anniversaire du Petit Guildford. Et oui cela fait 10 ans que la Boucherie Ovalie est le partenaire de vos cuites devant le Tournoi ! Vous boirez un coup à sa santé, le jeu a hâte d’atteindre ses 16 ans et pouvoir lui aussi participer. A lui-même. Ça commence à plus rien vouloir dire ce texte. Désolé j’ai testé le jeu ce matin avec une rediff. De toute façon vous ne me lisez plus, n’est-ce pas, ça fait longtemps que vous avez mis l’image de côté et que vous êtes en train de vous la mettre ? Donc on peut faire l’annonce pour la complétion de la trilogie ça passera inaperçu ?



Attention à vous tout de même, faites pas de bêtises sinon vous finirez en garde-à-vue et en ce moment les commissariats sont pleins de membres de la Fédération.