Boucherie Ovalie, le podcast : épisode 4 avec Cécile Grès

La Boucherie a l’immense privilège d’accueillir Cécile Grès dans le 4ème épisode de son podcast.



Antoine (Copareos), Bastien (Le Stagiaire) & Riwan (Ovale Masqué) accueillent la journaliste pour parler de sa carrière, mais aussi du Tournoi des Six Nations qui débute dans une semaine et de la PRO D2, passion non dissimulée de la Corrézienne de coeur.



Comme toujours on trouve aussi dans cet épisode les chroniques de L’Affreux Gnafron et de John Pils, mais également des jeux dont celui dont vous êtes les participants, chers auditrices et auditeurs, et pour lequel vous devrez envoyer un mail à l’adresse suivante : boucherie-ovalie-podcast@outlook.fr.



Pour écouter tout ça, cliquez simplement sur le lien ci-dessous et laissez vous porter :