Boucherie Ovalie, le podcast : épisode 3

Pour terminer l’année 2022, la Boucherie Ovalie vous propose le 3ème épisode de son podcast, enregistré à Toulouse pour faire plus terroir.



Copareos, Damien Try, L’Affreux Gnafron & Peir Lavit y parlent de l’affaire Laporte – Altrad et de ses répercussions éventuelles sur le rugby français, puis de la toute nouvelle Coupe d’Europe et d’Afrique du Sud au format toujours aussi incompréhensible.



Le tout est toujours entrecoupé (au hachoir) d’une chronique de John Pils et de jeux, dont celui qui vous est réservé chers auditeurs et auditrices, et pour lequel vous devrez envoyer un mail à l’adresse suivante : boucherie-ovalie-podcast@outlook.fr.



Allez, on arrête de lire parce que ça fait mal aux yeux et on va se détendre en cliquant sur le lien ci-dessous :