Nouvelle-Zélande – Angleterre, finale de Coupe du monde féminine

Par Damien Try et Ovale Masqué





« Du jeu des essais des sourires on se régale. »

François Trillo



Notation :

Essais : +++++

Jeu : +++++

Intelligence situationnelle : – –

Le film du match :

La partie débute très bien pour les Anglaises, qui certes n’ont pas le ballon (30% de possession) mais marquent deux essais dans le premier quart d’heure. En face les Black Ferns relancent depuis leur en-but, tentent tout ce qui leur passe par la tête, mais sans succès. Terrible, on va encore assister à une victoire woodwardienne, avec autant de saveur que la cuisine de son pays. Mais un grain de sable vient enrayer la mitraillette anglaise, Thompson prend un rouge sur un choc tête contre tête, les Anglaises seront donc à 14 pendant une heure.

Le premier rouge de la journée, pas le pire.

La suite est plus confuse, ça marque dans tous les sens, presque chacun son tour, et on vire à la mi-temps avec un score de 19-26 avantage aux visiteuses. Peut-être que la seconde moitié du match sera plus calme ? Et non, essai sudiste à 41ème, puis un autre à la 50ème, pour prendre l’avantage. Tellement d’essais, on s’y perd, Cokayne franchit la ligne blanche pour la troisième fois, les commentateurs ont arrêté de chercher d’autres façons de dire « ce match est fou » et je n’ai plus de café. Fluhler va chercher une superbe passe au pied et se fait plaquer à quelques centimètres de ligne mais délivre un offload que même les développeurs de Jonah Lomu Rugby trouveraient irréaliste, essai black, 34-31 à la 73ème.

Mode facile contre le Sri Lanka

CE. MATCH. EST. FOU. Pas assez semble-t-il pour Cocksedge, qui à la 77ème minute d’une finale qu’elle mène de 3 points, choisit de faire semblant de taper une pénalité en touche pour la jouer à la main.

YOLO

La punition des Dieux du rugby est immédiate, perte de la possession et balle de match pour les Anglaises, qui ont marqué environ 50 fois (j’ai perdu le compte désolé) sur pénal’touche ballon porté. Mais c’est le bon moment pour les Black Ferns de se souvenir qu’on a le droit de disputer les lancers en touche (d’autant que la remplaçante anglaise au talon a déjà montré ses lacunes dans le secteur), en-avant de la sauteuse blanche et fin du match ! Les Néo-Zélandaises battent pour la 5ème fois les Anglaises en finale de Coupe du monde et conservent leur titre, il est 9h30 et le reste de mon samedi va en comparaison paraître sacrément morose.

Points forts :

– Cette rencontre c’était n’importe quoi, ça relançait dans tous les sens, que ça soit la bonne idée ou pas.

– Ruby Tui a joué ce match.

– Si quelqu’un vous demande c’est quoi le rugby, vous pouvez lui répondre « bah c’est ça ». Des ballons portés qui avancent sur 20 mètres, des relances, des passes après-contact impossibles, des cartons, des émotions, un scénario qu’on croirait écrit par un scénariste Netflix sous MDMA. On a même Ruby Tui qui chante une chanson à la fin, parce que… pourquoi pas ? On espère que Damien Penaud prend des cours pour l’année prochaine.

“Good bye, Ruby Tuesday”

Points faibles :

– Cette rencontre c’était vraiment n’importe quoi, ça relançait dans tous les sens, que ça soit la bonne idée ou pas.

– Rose Bernadou n’a pas joué ce match.

– L’Angleterre était probablement l’équipe de rugby la plus forte de tous les temps et elle a terminé sa série de 30 victoires par une défaite invraisemblable en finale de Coupe du monde. Certaines très grandes joueuses ne seront jamais championnes du monde. Même si vous détestez les Anglais par principe, si vous avez suivi cette équipe depuis quelques années, ça vous rendra un peu triste.



Le saviez-vous :

– La prochaine Coupe du monde aura lieu en Angleterre. Après la déception de cette année, les Red Roses devront absolument gagner. L’Angleterre avec une grosse pression à domicile en Coupe du monde, qu’est-ce qui pourrait mal se passer ? L’absence de décalage horaire vous privera aussi des tweets « ALORS LES FEMINISSES, ON A PAS MIS SON REVEIL ? » de la part de journalistes du Figaro. Enfin d’ici-là le journal aura probablement été racheté par Vincent Bolloré donc il faudra faire avec Jean-Marc Morandini rédacteur en chef des sports. Une bonne nouvelle pour la mise en avant du rugby U18.

– La France a terminé 3e de la Coupe du monde. Encore. Malgré un conflit entre les joueuses et leur entraîneur, qui a fini par être officieusement mis sur la touche. Aaaaah, une Coupe du monde en Nouvelle-Zélande où le coach français subit la révolte de son équipe… ça nous rajeunit pas mais ça fait toujours quelque chose.

Les conditions idéales pour regarder ce match :

Dans votre lit.

Ce qu’il faut en retenir :

Il est possible de sortir du terrain à la 71′ en pouvant à peine marcher à cause d’un genou explosé et pourtant avoir un immense sourire. Mais uniquement si vous vous appelez Stacey Fluhler.

“It’s just a scratch”

Si vous aimez regarder ce match, vous aimerez aussi :

– La demi-finale Nouvelle-Zélande – France

– Jeanne d’Arc