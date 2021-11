La boîte à mème du rugby amateur

La boîte à #MemeMehrtens du rugby amateur,

Quoi de mieux que cette periode d’Halloween pour faire remuer un mort ? Non je ne parle pas de Sofiane Guitoune qui se remet à jouer en 2021. Mais du site. Oui la Boucherie a toujours un site, et cet article essaiera de justifier les quelques euros dépensés auprès de notre hébergeur, dont les serveurs à l’instar d’un vulgaire Jonathan Sexton connaissent régulièrement des pannes de son et lumière.

En revanche, nous allons faire l’exploit de publier quelque chose sans regarder de matchs, ni rédiger d’articles.

Des images, quelques mots mais pas trop. Voici ce qui pourrait definir le phénomène internet “Mème”.

Idéal pour les cerveaux fatigués, il convient aux rugbymen amateurs et même aux anciens piliers All Blacks.

Avec 10 ans de retard, la Boucherie se penche sur le sujet.

Tout part d’un ordre de notre ancien chef.





“Chef ! Oui, Chef !”

Un peu comme Guazzini au Stade Français, on a plus vraiment de raison de l’écouter mais son avis compte car il detient probablement des photos de ses anciens employés nus.

Pour l’occasion et puisque le Top14 est aussi passionnant qu’un film primé au festival de Cannes, penchons nous sur le rugby amateur.

Trêves de palabres, place aux images.

(En cas de plainte, merci de vous adresser au groupe Facebook “Neurchi de Rugby”. Ils sont responsables de cette dérive. En plus on dirait des fans de Kaamelot. Désolé pour les fautes d’orthographes, l’auteur est rugbyman.)