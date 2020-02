Le tableau des corvées de l’Equipe de France

Vous avez certainement vu passer les photos de Willemse ou N’Tamack balayant les vestiaires du Stade de France après les matchs contre l’Angleterre et l’Italie. Alors, vrai changement d’attitude ou simple opération de communication ? La Boucherie Ovalie a enquêté et est en mesure de trancher la question.

En effet, notre taupe infiltrée à Marcoussis nous a permis de mettre la main sur le planning des tâches au sein de l’Equipe de France ! On peut y constater que les corvées sont à peu près équitablement réparties entre les joueurs. A peu près…







Selon nos sources, un petit nombre de joueurs aurait aussi été ciblé. L’encadrement passera chaque soir vérifier que leurs chambres auront été bien rangées, “sinon je jette tout ce qui traîne par terre non mais dis-donc !”.