Rugbying, l’entreprising 2.0

Cela fait maintenant 25 ans que le rugby est devenu professionnel (au moins dans les textes). Alors que l’argent des sponsors mais surtout des droits télévisuels a permis à certaines nations de franchir un cap très rapidement, en France, ce nouveau paradigme met encore du temps à s’installer.

Notre informateur au sein de la Fédération Française de Rugby nous a récemment fait part de leur volonté de passer la vitesse supérieure ! Aujourd’hui, il faut faire du rugby français une entreprise, une qui gagne, une qui récompense l’audace et la prise d’initiative. En somme, le rugby français se veut être une startup nation du sport, innovante et communicante ! Quoi de plus motivant pour ses employés qu’une entreprise qui affiche l’excellence de ses résultats au travers d’un panneau d’affichage électronique ? Habituellement, ces panneaux permettent de suivre le nombre d’accidents sur un site, mais un panneau affichant un objectif de 0 mort dans les matchs de rugby est tout simplement utopique. France Rugby s’est donc donné comme objectif la victoire en 2023 et affichera prochainement fièrement à l’entrée du centre de Marcoussis, ce superbe panneau électronique que nous vous dévoilons ici en exclusivité mondiale.