Podcast, épisode 27 : Double f*ck sur vous

Un épisode Straight Outta Toulouse, avec Parental Advisory comme vous l’indique la pochette, où ça va parler lutte pour le maintien en Top 14, Six Nations mais aussi supporterisme.

Damien Try tient à présenter ses excuses à Cécile Grès, qu’il a confondue avec Isabelle Ithurburu, et espère qu’elle accepte le bisou tout de même. Il demande aussi pardon aux malades souffrant du syndrome de Gilles de La Tourette, aux misophones, ainsi que plus généralement à tous les auditeurs du podcast.



0′ Présentations et sommaire

3’35 La terrrrible courrrse au maintien

18’18” Le Tour du Tournoi

49′ Grégory Le Corvec, Martin Johnson et Matthieu Babillot

57’44 Des supporters insupportables ?

1’15’ 38 Le jeu de (club de) rugby

Ca s’écoute ici :