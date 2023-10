Podcast, épisode 16 : Antoine Dupont, Antoine Dupont, Antoine Dupont & ANTOINE DUPONT

Longue et sans intérêt pour certains, la phase de poules de la Coupe du monde 2023 est terminée, et nous on l’a bien aimée. On en parle dans ce nouvel épisode et on fait aussi le point sur le début de compétition du XV de France qui, paraît il, aurait été marquée par la blessure d’un certain joueur.



Pour celles et ceux qui veulent participer au jeu des auditeurs, l’adresse mail est la suivante : boucherie-ovalie-podcast@outlook.fr.



Ca s’écoute ici :