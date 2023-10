Antoine. Dupont. Antoine Dupont. ANTOINE DUPONT

Par Jauzion aux Pommes

À peine deux semaines, mais ça fait comme une éternité. Il y a clairement eu un avant et un après France-Namibie. La douleur est encore vive : on a normalisé la guerre en Ukraine mais certaines blessures sont ancrées plus profondément dans nos âmes.

Il faut rester concentré sur la compétition, alors j’ouvre Rugbyrama. Jean-Baptiste Lafond est formel dans sa chronique : “Aujourd’hui on voudrait qu’un joueur ne joue pas, pour un oui, pour un non. Si à chaque fois que j’avais eu mal au casque, j’avais manqué un match… Nous, en 1990 on buvait du champagne à la mi-temps, un truc qui tape le crâne aussi, ben ça nous a pas empêché de gagner. Je pense qu’il devrait boire un petit coup le minot, et ça ira tout seul”

Sur BFM TV, je vois Emmanuel Macron arriver au domicile d’Antoine Dupont à l’improviste tandis qu’une trentaine de journalistes qui passaient là par hasard immortalisent une série de photos du Président à son chevet. De son côté, interrogée sur la blessure du capitaine, Sandrine Rousseau déplore qu’il soit avant tout victime de la brutalité masculine tandis qu’un supporter à l’avatar noir et orange “RN-Carbonne” commente sur Facebook “Arrête de politiser le sport, poufiasse ! Les écolos à la con vous feriez mieux d’aller tondre la pelouse du stade, bon appétit..”.

Sur C8, Cyril Hanouna profite de la fin de compétition namibienne pour débriefer la polémique avec Johan Deysel sur TPMP tandis que les fanzouzes pourront voter par SMS si oui ou non il doit être banni à vie des terrains de rugby. Parmi l’assemblée, on notera la présence bénévole et désintéressée de Bernard Laporte, qui ne manque pas de rappeler ses liens très étroits avec Antoine Dupont, à qui il envoie des SMS pour lui faire bénéficier de son expertise sportive, ou de bons plans, comme celui où il l’informe que le groupe Altrad saurait à coup sûr reconstruire une pommette en béton, sur les conseils de son ami médecin.

Sur Doctissimo, Laurent Alexandre organise un débat avec Michel Cymes et Jean-François Delfraissy : “Dupont peut-il revenir contre l’Italie ? Sinon en quart-de-finale ?”. Le premier plaide un retour immédiat, assurant que ce n’est qu’une fracturette tandis que le second insiste sur la nécessité de porter un masque, tout en précisant que la décision de le faire jouer doit être prise en petit comité : dans un Conseil de Défense avec Shaun Edwards. Didier Raoult fait irruption et assure que les masques ne servent à rien, que lui a la solution mais que personne ne l’écoute, merde à la fin.

Au JT de ce midi, l’on voit qu’Antoine Dupont est retourné dans le camp de base du XV de France, alors les sites de paris sportifs titrent immédiatement “Le XV de France retrouve son idole… en attendant la médaille d’or ?”, tandis que Fabien Galthié gagne 2 points de popularité dans le baromètre IPSOS. L’après-midi, les journalistes paniquent en ne le voyant pas enfiler la chasuble des titulaires, ni celle des remplaçants. L’un d’eux prépare aussitôt un nouvel article “Peur bleue : l’équipe de France finalement au fond du gouffre ?”.

Les internautes sollicités y vont de leur analyse : la plupart estiment qu’il faut du temps de jeu à Antoine Dupont, il doit jouer contre l’Italie. Mais pour éviter une rechute, doit-il jouer jusqu’à la 45ème minute ou rentrer en jeu à la 47ème ? Ou au contraire faut-il le préserver plus longtemps, pour éviter que Thibault Giroud ne le blesse ? Mais arriverait-on à sortir de poule en confiant les clefs du pack à ces peintres de Lucu et Couilloud ?

Puis, il est 7h20. Le réveil sonne. Ce n’était qu’un mauvais rêve. Heureusement, on ne vit pas dans un monde où Antoine Dupont est encore plus démesurément présent par son absence (et Romain NTamack déjà oublié). Il faut que je passe à autre chose. De toute façon, il est l’heure d’aller au boulot. Et comme chaque matin, c’est à la gare de Toulon que je me rends inconsciemment avant de réaliser que non, je n’ai toujours pas été convié à rejoindre Rueil-Malmaison.