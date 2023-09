La Coupe du monde commence demain, nous donnons donc nos pronostics pour la compétition, puis nous évoquons le match d’ouverture des Bleus face à l’Argenti… euh la Nouvelle-Zélande. Et en plus y’a un joli panier garni à gagner.



Pour celles et ceux qui veulent participer au jeu des auditeurs, l’adresse mail est la suivante : boucherie-ovalie-podcast@outlook.fr.



Et ça s’écoute ici :