Présentation Coupe du monde 2023 : L’Afrique du Sud

Par Ovale Masqué,

Tout au long de l’été, la Boucherie Ovalie vous présente en détails les 20 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2023. Basé sur le modèle de ce qui avait été publié dans le livre La Découpe du monde du rugby en 2019, ces fiches pays vous offriront un cocktail de ce que nous savons faire de mieux depuis désormais plus de 10 ans : un savant mélange d’analyses pointues, d’informations approximatives et de blagues douteuses.

Fiches déjà publiées :

– Le Chili

– Le Portugal

– La Roumanie

– La Namibie

– Les Samoa

– L’Écosse

– La Géorgie

– Le Tonga

– L’Uruguay

– Les Fidji

– L’Italie

– L’Argentine

– L’Australie

– Le Japon

– L’Irlande

– Le pays de Galles

– L’Angleterre

L’Afrique du Sud

Notation

Chasse : +++

Pêche : +++

Destruction : +++++

L’emblème

De la même façon qu’elle possède un hymne national d’une durée de 12 minutes chanté en 17 langues différentes, l’équipe de rugby d’Afrique du Sud possède plusieurs emblèmes. Tout d’abord l’historique springbok, cette petite gazelle trop mignonne et très photogénique, surtout quand on se prend en photo à côté avec un fusil. Associé à l’apartheid, ce symbole a progressivement disparu des maillots des équipes sportives sud-africaines. Au rugby, on l’a gardé pour ne pas se fâcher avec son public cible, tout en lui associant à partir de 1995 la fleur de protée. Assez jolie elle aussi, même si tirer dessus est moins rigolo.

Faute de place, le logo de la Coupe du monde sur la poitrine étant réglementaire durant la compétition, le Springbok sera relégué sur la manche du maillot des joueurs sud-africains. Inutile de crier à la dérive wokiste annonciatrice de fin de la civilisation : c’était déjà le cas lors des précédentes Coupes du monde, et ça n’avait pas empêché les Boks de remporter la compétition en 2019.

L’équipe

S’il y a bien une chose plus prévisible que le jeu des Springboks, c’est la manière dont on fait le portrait de cette équipe. Si, selon les mots de Daniel Herrero, la violence a plein de synonymes, ceux-ci ont tous déjà été épuisés par les journalistes sportifs lorsqu’il s’agit de parler de la nation arc-en-ciel. Oui, c’est vrai, l’Afrique du Sud a basé ses trois victoires en Coupe du monde sur le fait marcher sur la gueule de ses adversaires, et éventuellement de les piétiner au sol s’ils remuent encore. Cela dit, on a a rarement vu une équipe soulever un trophée après avoir reculé de 10 mètres sur chaque impact.

S’il faut reconnaitre qu’ils ont de quoi satisfaire tous les clichés possibles physiquement parlant, avec des avants à mi-chemin entre le fermier hollandais consanguin et Dwayne Johnson en fin de prise de masse, les Boks ont aussi d’autres arguments. En 2019, c’est la science tactique, notamment dans le jeu au pied, qui leur avait permis de triompher au Japon. Et si l’on retient un jeu pas toujours bien flamboyant, il serait dommage d’oublier les fulgurances ballon en main de François Steyn (avant qu’il prenne 15 kilos), JP Pietersen, Bryan Habana, Cheslin Kolbe et autres Lukhanyo Am. Et puis honnêtement, si vous n’êtes pas capables de voir une forme de beauté dans un maul qui avance de 40 mètres, ou dans un coup de pied dans la boîte de Faf de Klerk parfaitement chassé par des ailiers qui sprintent comme Tom Cruise dans Mission Impossible, aimez-vous vraiment le rugby ?

4 ans après leur troisième sacre, les Springboks ont eu des résultats mitigés : s’ils ont triomphé des Lions Britanniques et Irlandais, ils ont échoué à remporter les 4 dernières éditions du Rugby Championship. Contre les nations européennes, ils ont également connu la défaite : contre l’Irlande, la France et même l’Angleterre et le Pays de Galles. Si si, c’est arrivé, en 2021 et 2022. Ca parait loin, hein ?

Alors, les champions en titre ne font plus peur ? N’exagérons pas. Même quand ils ne sont pas au top, on sait toujours qu’on va perdre quelque chose en les affrontant (au mieux de l’énergie, au pire un membre). Surtout, depuis quelques semaines, les hommes de Jacques Nienaber semblent dangereusement monter en puissance. Le pays de Galles (52-16) et la Nouvelle-Zélande (35-7) se sont fait éparpiller façon puzzle en matchs de préparation. En France, on en vient presque à souhaiter affronter l’Irlande en 1/4 de finale. Et quand la perspective d’un match contre le XV du Trèfle devient désirable, c’est qu’il y a vraiment de quoi s’inquiéter.

Le joueur à suivre

En l’absence de Lukhanyo Am, qui pouvait prétendre au titre de meilleur centre du monde au meilleur de sa forme, les Boks sont privés de leur principal créateur. Heureusement, son successeur est peut-être déjà là : Canan Moodie. Agé de seulement 20 ans, le joueur des Bulls a débuté à l’aile en sélection, mais c’est avec le maillot 13 qu’il a impressionné contre les All Blacks à Twickenham. Il a notamment humilié trois kiwis Cédric-Heymans style, mais son essai a hélas été refusé par un arbitre vidéo soupe au lait.

Issu d’un milieu difficile, puisqu’il a selon ses propres mots “grandi entre la drogue et les gangsters”, Moodie incarnera également la caution “sorti du ghetto” devenue obligatoire chez les Boks depuis la mise en avant du parcours de Siya Kolisi. Un beau message d’espoir : vous pouvez échapper à la pauvreté, la misère et la violence, il suffit pour cela d’être un athlète d’exception.

Avec le demi d’ouverture Manie Libbok, qui possède un style de jeu qu’on pourrait presque qualifier de fantasque au vu des standards du pays, les Boks pourraient donc surprendre avec une stratégie plus flashy qu’à l’habitude. Après tout, on annonce une Coupe du monde du jeu et des arbitres récompensant l’offensive. Mais rassurez-vous, on garde les bases, et on continue même d’innover en matière de bourrinage, avec l’expérimentation d’un banc à 7 avants lors du massacre des All Blacks.

Le calendrier

– Contre l’Ecosse, le dimanche 10 septembre à Marseille (17h45)

– Contre la Roumanie, le dimanche 17 septembre à Bordeaux (15h00)

– Contre l’Irlande, le samedi 23 septembre à Saint-Denis (21h00)

– Contre les Tonga (Le Tonga ?), le dimanche 1er octobre à Marseille (21h00)

Le scénario idéal

Pour son premier match, l’Afrique du Sud étrille l’Ecosse au Stade Vélodrome. De l’aveu même des Marseillais, on avait jamais vu autant de violence et de sauvagerie dans la citée phocéenne. Dans la foulée du match, Finn Russell annonce qu’il arrête le rugby pour reprendre la maçonnerie, métier où les accidents du travail sont plus rares.

La Roumanie, après avoir visionné ce match, décide logiquement de déclarer forfait, et ce sont des Boks frais et reposés qui se présentent pour le choc face à l’Irlande. Jonathan Sexton passe son tour, ayant peur de mourir à quelques jours de la retraite, comme un flic dans un mauvais buddy movie. Les hommes de Siya Kolisi s’imposent largement. Lors du dernier match de poule, les Tonga sont victimes d’un nouveau tsunami. Les Boks s’envolent vers les 1/4 de finale, où ils ne font qu’une bouchée des All Blacks, tellement traumatisés par leur dernière rencontre qu’ils n’ont même pas osé faire le haka, de peur d’énerver un peu plus leurs adversaires.

En demie, les Argentins pleurent pendant les hymnes, mais cette fois, c’est par peur de mourir. Les Pumas de Matera se font rouler dessus par le 4×4 sudaf. En finale, l’Afrique du Sud affronte la France, en route pour son premier titre mondial. Le match tourne rapidement à la boucherie et, comme à Marseille en 2022, il y a plus d’attente au protocole commotion qu’à un guichet de la Poste. Le match prend fin prématurément à la 64e minute, lorsque World Rugby applique une nouvelle règle inventée en cours de compétition : la victoire par KO, si l’arbitre estime qu’une équipe n’est plus en mesure de préserver son intégrité physique.

Après la remise du trophée, Eben Etzebeth défie Emmanuel Macron dans un combat tribal. Le président de la République est vaincu et tué, et Etzebeth déclare que la France est désormais un territoire conquis. Le Grand Remplacement des Africains n’était donc pas une fiction.

Le scénario catastrophe

Trop confiants après des matchs de préparation face à de faibles oppositions, les Boks ne prennent pas au sérieux l’Ecosse. Erreur fatale : le XV du Chardon joue son rôle favori, celui du petit caillou dans la grosse chaussure d’un cador du rugby mondial. Grâce à un Finn Russell #dansunbonjour et un Huw Jones qui se rappelle qu’il faisait des malheurs en Afrique du Sud il y a quelques années, les hommes de Gregor Townsend signent la première grosse surprise de ce Mondial.

Condamnés à battre l’Irlande dans un “véritable 8e de finale”, les Sud-Africains réussissent à l’emporter au forceps. Cette fois, le XV du Trèfle évitera donc les blagues sur le fait qu’ils sont toujours éliminés en 1/4. Les Boks retrouvent ensuite la France dans un match qu’on annonce brutal. Mais la surprise est totale : les hommes de Nienaber décident d’envoyer du jeu dans tous les sens. Hélas, Manie Libbok plombe la performance de son équipe en signant un pauvre 0/7 au pied.

En face, le XV de France la joue full dépossession, et met toutes les occasions au fond grâce à la botte d’un Jaminet qui tente toutes les pénalités, même à 65 mètres des perches. Malgré trois très beaux essais, les champions en titre quittent la compétition, battus 18 à 15 par des Bleus qui ne seront pas rentrés une seule fois dans leurs 22 mètres. La défaite est vécue comme un véritable séisme au pays. Jake White fait son retour à la tête de la sélection et impose Damian de Allende au poste de demi d’ouverture, promettant que de son vivant, plus jamais un ballon ne parviendra jusqu’à l’aile.