Présentation Coupe du monde 2023 : L’Angleterre

Par Peir,

Tout au long de l’été, la Boucherie Ovalie vous présente en détails les 20 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2023. Basé sur le modèle de ce qui avait été publié dans le livre La Découpe du monde du rugby en 2019, ces fiches pays vous offriront un cocktail de ce que nous savons faire de mieux depuis désormais plus de 10 ans : un savant mélange d’analyses pointues, d’informations approximatives et de blagues douteuses.

Fiches déjà publiées :

– Le Chili

– Le Portugal

– La Roumanie

– La Namibie

– Les Samoa

– L’Écosse

– La Géorgie

– Le Tonga

– L’Uruguay

– Les Fidji

– L’Italie

– L’Argentine

– L’Australie

– Le Japon

– L’Irlande

– Le pays de Galle

L’Angleterre





Notation :

God save the Queen : – – – – –

Swing Low : – – –

Sweet Chariot : – –

L’emblème :

Au XVe siècle éclate une guerre civile pour de sombres histoires de succession à la couronne d’Angleterre : la guerre des Deux-Roses. Un derby opposant les maisons de Lancaster et d’York, qui arborent respectivement comme emblèmes une rose rouge et une rose blanche.

On vous épargne les détails mais à la fin du temps règlementaire c’est l’équipe d’Henri Tudor de la maison de Lancaster qui l’emporte, non sans avoir violemment déblayé le capitaine adverse Richard III dans un ruck, ce dernier étant tué sur le coup [rappelons que ces évènements historiques prennent place avant l’avènement du protocole commotion et de l’arbitrage vidéo, NDLR].

Inspiré par les grands de ce monde tels que Jacky Lorenzetti et Thomas Savare, Henri Tudor monte sur le trône et opère une fusion avec l’ennemi héréditaire en épousant Elizabeth d’York. Les emblèmes des deux maisons ne font alors plus qu’un (car 1 + 1 = 1), créant une rose rouge à cœur blanc, devenant la fleur symbolique du royaume d’Angleterre.





L’Équipe :

Saviez-vous que jeu de rugby est un jeu légiféré né dans un état de droit, dans l’Angleterre industrielle ? Non contents d’avoir inventé ce sport idiot, les Anglais se sont mis en quête d’autres pays voulant bien y jouer avec eux. Ils se sont rapidement placés en nation dominante du rugby européen et même mondial pendant près de deux siècles. C’est d’ailleurs à ce jour la seule sélection de l’hémisphère nord à avoir soulevé le trophée Webb Ellis, en 2003.

Éliminés honteusement dès les phases de poule en 2015 à domicile, ils sont les finalistes malheureux de l’édition 2019 remportée par les Springboks. Mais les dernières années ont été plus compliquées pour les mangeurs de pudding. Plusieurs grands clubs historiques de Premiership ont été contraints de mettre la clé sous la porte, provoquant un début d’exil de leurs joueurs phares vers d’autres championnats. L’équipe nationale ne va pas bien mieux : après une succession de mauvais résultats, la reine Elizabeth II décède et Eddie Jones est limogé de son poste de sélectionneur en décembre 2022. C’est Steve Borthwick qui est nommé à la tête de l’équipe avec pour objectif d’insuffler une nouvelle dynamique à l’approche de la Coupe du monde en France.

Mais ce que la fédération anglaise ignore, c’est que ce n’est pas réellement Borthwick qui dirige les entraînements… L’ancien deuxième ligne serait actuellement séquestré dans une ferme gersoise et c’est en réalité Jacques Brunel qui est aux commandes, bien aidé par un masque en silicone pour faire illusion. Plan de jeu erratique, expérimentations douteuses, incapacité à installer une charnière, nous retrouvons là de quoi nous remémorer les plus grandes heures du rugby tricolore.









Le XV du jambon d’York se présente pour cette édition 2023 avec un bilan récent peu flatteur : sur ses dix derniers matchs joués, l’Angleterre n’en a gagné que trois. Deux contre des Gallois également devenus nuls et un face à la Squadra Azzurra. Cette année a été marquée par deux revers notables à Twickenham, la branlée historique contre la France (10 – 53) pendant le Tournoi et la première défaite anglaise de l’histoire face aux Fidji (22 – 30) en match de préparation. On ne va pas se mentir, ça fait presque de la peine de voir les Anglais à ce niveau.

Paradoxalement, figurant dans la partie la moins relevée du tableau, les sujets de sa majesté Charles III pourraient se hisser presque facilement dans le dernier carré de la compétition. À condition de sortir des poules, ce qui n’est quand même pas gagné.





Le joueur à suivre :

Cette sélection ressemble plus à un groupe de potes de lycée qui se retrouve 15 ans après le bac qu’à une équipe de rugby s’apprêtant à disputer une Coupe du monde. Dites vous qu’il y a encore Dan Cole et Danny Care, un peu comme si la France alignait Thomas Domingo et Sébastien Tillous-Borde en 2023. Alors, franchement, qui suivre ?

Si Marcus Smith est le parfait croisement entre Billy Crawford et un cacatoès noir, c’est à l’oie qu’il emprunte son pas si caractéristique. Avec un style de jeu aux antipodes du cliché du demi d’ouverture britannique clinique et gestionnaire, on attend toujours que son talent puisse s’exprimer pleinement en équipe nationale. Mais il joue peu. Tout comme son compère à l’arrière Henry Arundell, grand espoir outre-Manche, qu’on aimerait voir fouler la pelouse pendant ce Mondial avant qu’il soit définitivement perdu pour le rugby à seulement 20 ans (il jouera au Racing 92 après la compétition).





Le calendrier :

Contre l’Argentine à Marseille, le samedi 9 septembre à 21h.

Contre le Japon à Nice, le dimanche 17 septembre à 21h.

Contre le Chili à Lille, le samedi 23 septembre à 17h45.

Contre les Samoa à Lille, le samedi 7 octobre à 17h45.





Le scénario idéal :

Dans la lignée de sa préparation médiocre, le XV de la Rose s’incline lourdement pour son premier match face aux Pumas. La charnière Danny Care / Marcus Smith se montrant complètement dépassée et le reste de l’équipe étant au diapason. Steve « Brunel » Borthwick change tout pour affronter le Japon, sans plus de résultats, subissant une nouvelle défaite, de deux points cette fois.

Toby Flood est rappelé en équipe nationale suite au forfait sur blessure de George Ford et mène les siens vers une victoire nette et sans bavure contre le Chili sur un score de 12 à 6.

Pour le dernier match les opposant aux Samoa, Owen Farrell est enfin titularisé à l’ouverture. Dans un habituel excès d’engagement, il charge à l’épaule Ulupano Seuteni en pleine tête. Nul besoin de bunkerTM, l’Anglais est expulsé dès la 4e minute de jeu. Il sera vite rejoint par Manu Tuilagi, coupable d’une manchette sur Lima Sopoaga. Réduits à 13 et face à la puissance de frappe samoane, les coéquipiers d’Ellis Genge tombent les armes à la main.

Dans ce scénario idéal, les joueurs anglais, éliminés dès le premier tour, sont rapidement libérés de leurs obligations en sélection et peuvent retourner à ce qui les préoccupe vraiment : chercher un club de TOP 14 prêt à les accueillir à l’automne.





Le scénario catastrophe :

Malgré un début de compétition chaotique, l’équipe anglaise sort des poules et dispose facilement d’un Pays de Galles morose en quart. En demi-finale, ce sont les All Blacks qui se dressent sur la route des Britanniques. Loin du niveau qu’ils avaient affiché lors du dernier Rugby Championship, les kiwis sont déstabilisés par le regard laser d’Owen Farrell durant le Haka, auquel il assiste en riant bruyamment, sur la ligne médiane, esquissant quelques pas de danse.

Les hommes en noir se montrent imprécis et incapables de rentrer dans le match. En-avants à foison, touches directes, les erreurs se multiplient et sont sanctionnées par la botte du capitaine Farrell. 9 – 3 à la mi-temps en faveur de l’Angleterre. La seconde période se montre également décevante, le jeu est haché et aucune équipe n’arrive à mettre en place son jeu. Il faudra attendre la 76e minute pour voir Damian McKenzie marquer sur interception. Rien de glorieux mais les néo-zélandais prennent l’avantage 9 – 10. Après avoir récupéré le ballon sur une pénalité lointaine, les Britanniques se lancent à l’assaut de l’en-but adverse. Une pénaltouche et une succession de charges au près ne leur permettent pas d’aplatir en terre promise.

C’est le moment que choisit Joe Marler pour prendre ses responsabilités. Parfaitement servi par Ben Youngs à dix mètres de la ligne dans l’axe des poteaux, hors de question pour lui d’aller au contact et de dégueuler un énième ballon. Tout en élégance, il laisse tomber le ballon devant lui et le frappe au moment précis où il touche le sol. Oui, mesdames et messieurs, Joe Marler tente le drop de la gagne devant un public médusé. La trajectoire du ballon est peu académique et vient s’écraser sur la barre transversale. Le ballon monte de quelques mètres et retombe, lentement, derrière les perches. Incroyable, ça passe ! L’Angleterre est en finale de la Coupe du monde où elle retrouvera l’équipe de France pour un match d’anthologie !

Contre toute attente, ce sont les Anglais, revanchards, qui débutent le mieux cette finale. Après seulement 5 minutes de jeu et suite à une attaque en première main, Joe Marchant prend le meilleur sur Paul Boudehent au centre du terrain et file aplatir entre les perches. Andy Goode transforme, les supporteurs français sont cueillis à froid. C’est le moment que choisit Jacques Brunel pour s’introduire sur la pelouse en hurlant tel un streaker. Le papi gascon enlève son masque de Steve Borthwick tout en brandissant une pancarte sur laquelle figure l’inscription « Allez tous bien niquer vos races ». Déguisé en coach de la défense anglaise, Guy Novès lui emboîte le pas et se dévoile à son tour. Sur son torse nu et athlétique, peint en lettres noires à la mode des Femen, on peut lire « Bernard en prison ». Les deux hommes exultent au milieu du Stade de France, envoyant des doigts d’honneur aux quatre coins des tribunes. Ils sont finalement évacués manu-militari par la sécurité. Le terrain est envahi, le match arrêté et les fédérations françaises et anglaises seront radiées de World Rugby.