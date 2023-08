Présentation Coupe du monde 2023 : L’Italie

Par Mathieu Lourdot.

Tout au long de l’été, la Boucherie Ovalie vous présente en détails les 20 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2023. Basé sur le modèle de ce qui avait été publié dans le livre La Découpe du monde du rugby en 2019, ces fiches pays vous offriront un cocktail de ce que nous savons faire de mieux depuis désormais plus de 10 ans : un savant mélange d’analyses pointues, d’informations approximatives et de blagues douteuses.

L’Italie

Notation :

Valeureux : + + + +

Courageux : + + +

Pizza de talonneur : + +

Pizza à l’ananas : – – –

Aller mourir à Rimini : ouh-ouh

L’emblème :

Si la plupart des équipes optent soit pour un représentant de la faune ou de la flore locale pour l’emblème de leur équipe de rugby comme le chêne roumain, le poireau gallois, le tero uruguayen ou le T-72 russe, l’emblème italien se résume au drapeau tricolore qui surplombe les lauriers de la victoire romains. Ce manque d’imagination est décevant tant les possibilités étaient nombreuses : l’oie pour rappeler celles du Capitole, la louve évoquant la fondation de Rome ou le Luke McLean, en hommage à ses innombrables tentatives de relance qui, à l’image de la Squadra Azzura, se sont très souvent heurtées à un mur.

L’équipe :

Comme toujours depuis son intégration dans le Tournoi, l’Italie est en progrès mais peine à gagner. Présents lors de toutes les Coupes du monde, les Italiens n’ont jamais vu les quarts de finale. La retraite internationale de l’emblématique Sergio Parisse faisait craindre une période difficile pour la Squadra Azzura mais les Transalpins ont trouvé un nouveau sauveur en la personne d’Ange Capuozzo. Avec ses cheveux gominés et un physique fluet qui rappellent le légendaire Fausto Coppi, son coup de rein n’a rien à envier à la légende du cyclisme italien. Dès sa première sélection, il s’est imposé comme le facteur X qui manquait aux Italiens et a largement contribué à la victoire historique contre l’Australie.

Dans le sillage de l’ex-Grenoblois, une génération talentueuse où l’on retrouve le talonneur Nicotera, les troisième ligne Lamaro, Cannone, Polledri et Negri, l’ouvreur Garbisi ou les ailiers Bruno et Menoncello permet d’envisager un avenir intéressant. Signe de la bonne forme des Transalpins, même Tommaso Allan a semblé capable de bien jouer au rugby ce qui n’était pas gagné lorsqu’on se rappelle de sa période catalane. Les résultats encourageants des U20 depuis 3 ans invitent à l’optimisme quant à l’avenir du rugby italien, mais les jeunes savent maintenir la tradition, lors du Mondial sud-africain de 2023, l’exploit face au pays hôte a été suivi d’une défaite un peu honteuse contre la Géorgie six jours plus tard.

Après la victoire face aux Gallois lors du Tournoi 2022, les Italiens semblaient en confiance et ont concrétisé durant la tournée d’automne 2022. Après une large victoire contre les Samoans (49-17), les Transalpins ont signé une victoire historique face à l’Australie (28-27). Le dernier match de la tournée, face aux champions du monde sud-africains se solde par une lourde défaite (21-63) mais les Azzuri ont tenu tête aux Boks durant 60 minutes avant de s’effondrer physiquement. Afin de ne pas trop déboussoler l’afficionado rugbystique (qui est, comme chacun sait, assez conservateur) les valeureux Italiens récupèrent une nouvelle cuillère de bois lors du Tournoi 2023 malgré quelques matchs aboutis.

Le joueur à suivre

Comme Tendai Mtawarira le Springbok, David Pocock le Wallaby ou David Denton le chardon, Sebastian Negri est natif du Zimbabwe. Sa mère est d’ailleurs la marraine de l’international écossais. À l’adolescence, sa famille qui exploitait des terres agricoles est expropriée. C’est à Durban qu’atterrit la famille Negri. Sebastian qui évoluait alors au poste d’ouvreur migre en 3ème ligne et rejoint les équipes de développement du Natal puis de la Western Province.

Il se rend ensuite en Angleterre pour ses études et c’est lors de sa dernière année d’université qu’il connaît sa première cape avec l’Italie, faisant ici la même erreur que Sergio Parisse 20 ans plus tôt alors qu’il aurait pu opter pour l’Angleterre ou l’Afrique du Sud.

Dans la foulée, ce globe-trotter haut en couleurs rejoint un club à sa mesure, le Philippe Benetton Rugby avec lequel il remporte la Rainbow Cup 2021 (compétition éphémère entre les équipes du Pro14 et les franchises sud-africaines afin de préparer la création de l’URC) nommée ainsi principalement pour faire chier les réacs. En 2023, le Benetton atteint la demi-finale de la Challenge Cup et chute face à Toulon, futur vainqueur.

Calendrier :

– vs la Namibie, le samedi 9 septembre à St-Étienne (13h)

– vs l’Uruguay, le mercredi 20 septembre à Nice (17h45)

– vs la Nouvelle-Zélande, le vendredi 29 septembre à Lyon (21h)

– vs la France, le vendredi 6 octobre à Lyon (21h)

Le scénario idéal :

Après avoir disposé assez facilement des Namibiens et des Uruguayens pour leurs deux premières rencontres, c’est l’ogre néo-zélandais qui se présente face aux Azzuri. Battus dès leur entrée en lice par les Français, les Blacks sont en quête de rachat. Les 10 premières minutes sont à l’avantage des tout-noirs qui campent dans le camp transalpin. Mais le match va tourner au cauchemar pour les All Blacks. En 20 minutes, Beauden Barrett se fait intercepter 3 fois pour autant d’essais par Bruno, Lamaro et Menoncello. Si les All Blacks semblent se reprendre en seconde période, il sont crucifiés par un drop de Tommaso Allan qui offre la victoire aux Italiens.

Lors du quart de finale, les Italiens relancent tous les ballons face à des Irlandais misant sur Sexton et Lowe qui balancent de grands coups de pompe. Alors que les Transalpins sont menés à 10 minutes du terme, Andy Farrell se rend compte que l’Irlande peut gagner un quart de finale et, afin de ne pas perturber l’équilibre du monde, il décide de se saborder. Il fait donc entrer Joey Carbery, visiblement ivre (même s’il donne toujours l’impression de jouer à 3 grammes) qui distille des coups de pied et des passes approximatifs et finit par en venir aux mains avec l’arbitre de touche. Devant ces images désolantes, World Rugby décide d’accorder la victoire sur tapis vert aux Italiens. La demi-finale face à l’Angleterre se soldera malheureusement par une défaite tout comme la petite finale contre l’Australie.

Mais les Azzuri ont gagné le cœur du public italien qui finit par se détourner du foot, ces gros nazes même pas capables de se qualifier pour la Coupe du monde. Le nombre de licenciés grimpe en flèche et l’Italie remporte le grand Chelem 2027 grâce à un essai d’Ignazio Maldini, envoyé dans l’intervalle par Angelo Cannavaro sur une touche parfaitement lancée par Giovanni Del Piero.

Le scénario catastrophe :

La compétition débute parfaitement pour l’Italie avec une large victoire contre la Namibie. Mais alors que les Transalpins peaufinent les dernier réglages pour la rencontre face à l’Uruguay, un drame se joue en cuisine. Pensant faire plaisir aux joueurs, le cuisinier de l’hôtel niçois où logent les protégés de Kieran Crowley, prépare des spaghetti carbonara la veille du match. Les joueurs semblent se régaler mais quelque chose cloche.

Dans la nuit, tous sont pris de terribles vomissements à l’exception de Luke Varney, seul joueur en état de disputer la rencontre. Les Italiens doivent déclarer forfait. L’enquête révèle que c’est un jeune apprenti qui a commis l’erreur fatale de mettre de la crème dans la carbonara. C’en est trop pour la classe politique italienne qui en a assez de voir sa cuisine massacrée à travers le monde. Afin de protéger son patrimoine culinaire, l’Italie quitte alors toutes les organisations internationales (UE, ONU, fédérations sportives) et en 2026, le pays est téléporté au milieu de l’océan Pacifique.