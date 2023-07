Boucherie Ovalie, le podcast : Episode 9 – Bilan de la saison de Top 14 & la liste des 42

La saison est terminée et c’est donc l’occasion pour nous d’en faire le bilan d’un point de vue sportif mais aussi selon d’autres critères moins conventionnels. On parle ensuite de la liste des 42 joueurs du XV de France avant de vous parler de ce qui vous attend cet été avec la Boucherie !



Pour celles et ceux qui veulent participer au jeu des auditeurs, l’adresse mail est la suivante : boucherie-ovalie-podcast@outlook.fr.



Pour écouter cet épisode, vous n’avez qu’à cliquer ci-dessous :