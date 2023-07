Boucherie Ovalie : tome 3, sortie fin août !

Après un premier tome sur le rugby professionnel puis un autre sur le rugby amateur, la Boucherie Ovalie s’attaque au très haut-niveau avec ce qui se fait de mieux dans le monde du rugby : le XV de France. Enfin, c’est ce que nous les Français pensons, en tout cas.

On a donc le plaisir de vous présenter Boucherie Ovalie : La petite, la grande et la (parfois) très moyenne histoire du XV de France !

On dit souvent que l’équipe de France est la vitrine du rugby français. Depuis 2009, en bons sales gosses, nous nous sommes toujours fait un plaisir de lancer des pavés dans cette vitrine, pointer du doigt les endroits pas très propres et rigoler quand le mannequin est monté à l’envers. Pourtant nous avons choisi, pour cet ultime ouvrage (soyons réalistes), de faire une déclaration d’amour tardive au maillot bleu et ainsi compléter une trilogie de livres qui fera honte à tous les autres bouquins de votre (plus ou moins grande selon votre poste) bibliothèque.

Et oui, six ans ont passé depuis le dernier. En réalité, ce livre on voulait l’écrire il y a déjà bien longtemps mais souvenez-vous, c’était difficile d’aimer l’équipe de France à l’époque. Et puis fatigués par 2 livres en 2 ans, on avait un peu la flemme de quitter nos yachts achetés avec les droits d’auteurs. Pendant cette période, on n’a pas non plus été hyper actifs sur le site (oui, on a un site), il faut le reconnaitre. Minimum syndical avec le seul article que vous attendez chaque année : le Guildford.

Mais on n’a jamais abandonné l’idée qui nous tenait à cœur. Le noyau dur des historiques de l’équipe a donc rempilé pour boucler la boucle, aidé de quelques recrues qui ont amené leur fraîcheur et leur bêtise. Bref, on est très fiers de vous présenter le dernier né de la famille. Une sorte de bébé-miracle, comme dans un couple qui ne s’aime plus comme au début mais continue à vivre ensemble, et qui a une heureuse surprise après avoir renvoyé un coup en souvenir du bon vieux temps.

On espère qu’il vous plaira. Après l’autoproclamé “meilleur livre du monde” puis le “meilleur guide du monde”, on termine sur un feu d’artifice avec ce “meilleur livre du monde sur la meilleure équipe du monde”. Dans nos cœurs en tout cas, on verra après la Coupe du monde.

Dans cette encyclopédie pas du tout exhaustive, vous retrouverez tout ce qui nous a fait aimer les Bleus :

• les victoires héroïques comme les défaites ridicules ;

• les Grands Chelems dans le Tournoi des Six Nations et les déceptions en Coupe du monde ;

• les joueurs ou joueuses, emblématiques ou complètement oubliés, récents ou pas du tout récents ;

• des interviews

• y en avait un peu plus, on vous l’a mis quand même (on est bouchers).

Ça n’est donc pas un livre sur l’équipe de France 2023 (même si on en parle), encore moins sur la Coupe du monde 2023 (même si on en parle), et carrément pas du tout sur la Mésopotamie (même si on a essayé d’en parler).

Ah oui au fait, la préface est signée par Marie-Alice Yahé et Yionel Beauxis. Pas mal non ? C’est français.

Il sortira en librairies fin août, mais vous pouvez déjà le commander chez Amazon (si vous soutenez le capitalisme), à la FNAC (si vous aimez le capitalisme, mais français) ou chez votre libraire local (si vous êtes un gros babos).

On a prévu quelques séances de dédicaces à gauche à droite entre septembre et octobre. Donc si vous voulez qu’on fasse des taches de Suze dans vos bouquins, vous pourrez passer nous faire coucou ! On partagera tous les détails quand on aura pris nos billets de train (on s’est fait confisquer notre BMW FFR de fonction).

On se retrouve tout l’été et à la rentrée pour vous péter les oreilles avec plein d’épisodes du podcast, mais aussi des textes de présentation pour la Coupe du monde.

À très vite,

Bisous.

L’équipe de la Boucherie Ovalie.