Boucherie Ovalie, le podcast : épisode 2

Deux mois ont été nécessaires pour se remettre de la quantité de travail demandée par le premier épisode de notre podcast, et c’est frais comme des (Kévin) gardons que certains membres de la Boucherie ont enregistré ce deuxième épisode consacré aux équipes de France de rugby à XV.



Copareos, Damien Try, Le Stagiaire & Ovale Masqué y évoquent la tournée d’automne de l’équipe masculine, en revenant notamment sur le match face à l’Australie, mais en se replongeant également dans quelques beaux souvenirs de matches de novembre contre l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon.



Ensuite direction la Nouvelle-Zélande, où le XV de France féminin a échoué une nouvelle fois aux portes de la finale de la Coupe du monde, face au pays hôte. C’est alors l’occasion de tirer le bilan de cette compétition pour les Françaises et de pronostiquer sur la finale.



Le tout est toujours entrecoupé (au hachoir) de chroniques de John Pils et de l’Affreux Gnafron, et de jeux, dont celui qui vous est réservé chers auditeurs et auditrices, et pour lequel vous devrez envoyer un mail à l’adresse suivante : boucherie-ovalie-podcast@outlook.fr.



Bon c’est bien beau tout ça, mais il s’agirait désormais de cliquer sur le bouton “lecture” ci-dessous :