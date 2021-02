Le Petit Guildford Illustré, version 2021

Mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, voici l’article de l’année 2021 !

Ne voyez pas dans cette appellation un manque de modestie, mais plutôt un fait : cet article devrait certainement être le seul de cette année, tout simplement. A vrai dire, on a même failli pas le faire cette année. 2020 a été une année compliquée comme vous le savez : maintien d’Agen en Top 14, victoire de l’Angleterre dans le 6 Nations à la différence de points, le MHR… Tant de raisons qui nous ont fait dire qu’il ne valait mieux pas vous donner une autre bonne raison de boire.

Et puis finalement, en voyant que la France ne débuterait ce 6 Nations 2021 que le 14 février, après qu’elle ait organisé un match amical plaisant contre l’Italie, on a profité de cette semaine supplémentaire pour vous préparer un nouveau Petit Guildford. De toute façon, on sait que vous auriez bu quoi qu’il arrive.

Cette année, nous en avons même profité pour enfin se faire de la thune sur votre dos. Ce Petit Guildford vous est donc présenté par Capri-Sun, la boisson des CHAMPIONS ! Idéale pour déguster chaque gorgée de ce jeu divertissant ! Et n’oubliez pas : MATERA EST INNOCENT ! (Allez hop, 5 euros dans la poche).

Cliquez pour agrandir