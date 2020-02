Le Petit Guildford illustré 2020

D’après un sondage Ipsos-Stéria, les fans de la Boucherie Ovalie aiment :

– le petit Guildford illustré : 92%

– les running gags : 82%

– les images : 78%

– les blagues en moins de 280 caratères : 75%

– le Racing 92 : 22%

– les sondages : 12%



Face à ces résultats et malgré un taux de flemme inversement proportionnel à notre ponctualité, l’équipe de la Boucherie s’est sentie obligée de satisfaire le plus grand nombre de ses fans (et non pas de ses lecteurs, ce sont deux choses distinctes). Voici donc ce que vous attendez tous, l’édition Tournoi des Six Nations 2020 du Petit Guildford illustré !

Chaque fois qu’on poste cette image, on se sent un peu obligés d’ajouter du texte. Pourquoi ? Aucune idée, personne ne le lit (sauf toi qui n’as vraiment rien à foutre dans ta vie apparemment). Mais bon, on continue. Remarque c’est un peu comme la Boucherie en général, on continue mais on a aucune idée du pourquoi. Au bout d’un moment il est aussi de tradition d’insérer du texte copié-collé qui ne veut rien dire. Mais là j’ai pas envie. Je vais plutôt vous partager des anecdotes cocasses (dont une est inventée, sauras-tu la retrouver ?) sur les nouveaux sélectionnés. Anthony Bouthier a une formation de maçon, ce qui explique sa qualité de passe. Cameron Woki est surnommé “Francklin”, comme la tortue. François Cros a un diplôme de pédicure. Par une nuit sombre, le long d’une route solitaire de campagne, alors qu’il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva, Arthur Vincent a vu des extra-terrestres. Allez, bonne cuite.

PS :

Yionel Beauxis Castres dans l’Aveyron



Enfin un tireur toulousain qui… ah non celle-là elle est un peu clivante.